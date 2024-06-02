Также эксперт отметил, что ВСУ должны действовать на опережение.

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант заявил, что может быть неожиданная атака врага, которая застанет ВСУ врасплох. Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Несколько очевидно, что с развитием войны Россия становится все более отчаянной в своих попытках достичь поставленных целей. Учащаются атаки, на линию фронта перебрасывают все больше старой техники и даже применяют инновационные тактики, такие как использование боевых багги и мотоциклов для атак. Таким образом, на российскую линию фронта и на офицеров оказывается давление, чтобы они достигли результатов", - объяснил эксперт.

По его словам, оккупанты будут пытаться это сделать, однако он считает, что это не будет связано с ядерным оружием. Грант отметил, что несмотря на то, что линия фронта продвигается вперед, Россия в более широком плане проигрывает.

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Эксперт подчеркнул, что РФ проигрывает в море, на суше, ведь она продолжает терять своих солдат. Он добавил, что у России в конце концов закончатся качественные кадры, которые могут обучать и вести за собой.

"Российские потери составляют 7-10 солдат против 1 украинского бойца. Они могут продержаться еще какое-то время, но со временем качество вражеских сил неизбежно снизится. И как тогда они хотят удерживать линию фронта? То, что еще не произошло, так это массовый бунт россиян где-то на линии фронта, где бы многочисленные солдаты просто развернулись и пошли обратно", - объяснил Грант.

Он напомнил, что такое уже было в России в 1917 году, поэтому, возможно, это произойдет снова.

"Итак, возвращаясь к моему первоначальному тезису, - что-то обязательно произойдет. Только не просите меня предсказать, что именно, потому что сейчас это за пределами моего воображения. Для Украины важно быть готовой ко всему, а это означает и проведение тщательного сценарного анализа для предвидения потенциальных угроз, и разработку стратегий реагирования", - сказал эксперт.

По его словам, Украина не должна ждать, пока что-то произойдет, нужно действовать на опережение, выявлять потенциальные вызовы и находить пути их эффективного преодоления.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики сообщили, что украинские военные уже начали бить по россиянам американским оружием на территории РФ.

"Это было первое применение украинскими Вооруженными силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет было запущено из Харьковской области", - заявил независимый аналитик OSINTdefender.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки россияне потеряли немало техники, а именно современную станцию спутниковой связи "Ливень", 14 пушек и 2 терминала спутниковой связи "Starlink". Произошло это на Ореховском направлении и вблизи Крынок.

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