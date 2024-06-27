ВСУ отбросили оккупантов под Лиманом, но враг продвинулся на других направлениях, - DeepState

Силы обороны отбросили врага возле Тернов Донецкой области. Зато враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов.
Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, за прошедшие сутки зафиксировано продвижение оккупантов возле Выемки и в Красногоровке. Бои продолжаются возле Сотницкого Казачка.
"Успеха у Тернов удалось достичь еще в конце апреля силами 95 ОДШБр, БТГр "Сокол" НГУ "Азов", 60 ОМБр, батальон 93 ОМБр, 63 ОМБр и подразделений ОСБ", - отметили наблюдатели.Видео дня
В то же время отмечается, что возле Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек.
За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.