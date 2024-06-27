ВСУ отбросили оккупантов под Лиманом, но враг продвинулся на других направлениях, - DeepState

Бои продолжаются возле Сотницкого Казачка. Там ситуация ухудшилась из-за ротации сил.

Силы обороны отбросили врага возле Тернов Донецкой области. Зато враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, за прошедшие сутки зафиксировано продвижение оккупантов возле Выемки и в Красногоровке. Бои продолжаются возле Сотницкого Казачка.

"Успеха у Тернов удалось достичь еще в конце апреля силами 95 ОДШБр, БТГр "Сокол" НГУ "Азов", 60 ОМБр, батальон 93 ОМБр, 63 ОМБр и подразделений ОСБ", - отметили наблюдатели. Видео дня

В то же время отмечается, что возле Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек.

За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

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