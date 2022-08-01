За получение паспорта государства-агрессора выплачивают 10 тысяч рублей.

На временно оккупированных территориях захватчики прибегают к угрозам, чтобы ускорить введение рубля и выдачу своих паспортов.

Об этом сообщается на сайте ССО "Центр национального сопротивления".

В частности, на юге распространяются фейковые квитанции по уплате коммунальных услуг в рублях. В Херсоне рашисти собрали председателей ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жители домов не будут осуществлять оплату в "интересах России".

Несмотря на угрозы, украинцы проигнорировали требование захватчиков - большинство расчетов происходят в гривнах. Особенно это касается частного сектора, который почти полностью принимает оплату в национальной валюте Украины.

Кроме того, оккупанты провалили паспортизацию населения. Хотя за получение российских документов можно получить 10 тыс рублей, пока "красную макулатуру" получили около 10 тыс. жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Это составляет около 1% взрослого населения.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия собирается выдавать паспорта в оккупированной части Харьковской области.

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