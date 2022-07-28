На оккупированной части Харьковской области начали принимать документы на оформление российских паспортов.

Российская Федерация в ближайшее время начнет выдавать паспорта жителям оккупированных территорий Харьковской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что на оккупированной части Харьковской области начали принимать документы на оформление российских паспортов.

"Выдачу планируют осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На сегодня мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства", - заявил оккупационный "председатель" Виталий Ганчев.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия Путина увеличением поставок оружия и ужесточением санкций против России.

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