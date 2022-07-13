С начала широкомасштабной военной агрессии Россия, оккупировав часть юга и востока Украины, делала неудачные попытки проведения референдума о вступлении оккупированных территорий в ее состав и выдачи российских паспортов украинцам, которые не оставили свои дома из-за боевых действий.

В частности, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. А вскоре, указом от 11 июля, российский диктатор расширил перечень лиц, которые могут получить российское гражданство и еще больше упростил условия его получения.

Указом от 11 июля, российский диктатор расширил перечень лиц, которые могут получить российское гражданство и еще больше упростил условия его получения

По сообщениям российских медиа, сделанными со ссылкой на заявления оккупационных властей, распространение действия указа на другие категории лиц и без ограничения конкретными регионами Украины якобы связано с высоким спросом на российское гражданство, в том числе среди жителей Харьковской области.

Но какими бы абсурдными ни были такие заявления, новый указ президента России вступил в силу 11 июля, а потому целесообразно очертить его ключевые позиции.

Первое. По этому указу русского царя получить российское гражданство может каждый украинец и лицо без гражданства, ведь в отличие от указа 25 мая, он не содержит оговорок о возможности получения по упрощенной процедуре российского гражданства только гражданами Украины, которые постоянно проживают на территории Запорожской и Херсонской областей.

Второе. Служба в органах безопасности, правоохранительных органах или на военной службе в так называемых ЛДНР по новому указу, не будет считаться основанием для отказа в принятии заявления о принятии российского гражданства по упрощенной процедуре (целесообразно отметить, что согласно Федеральному закону РФ "О гражданстве Российской Федерации" служба в таких силовых ведомствах является основанием для отказа в принятии заявления).

Третье. Определены организационные и формальные аспекты представления документов для принятия российского гражданства по упрощенной процедуре в случае, если лицо пересекла государственную границу и фактически находится на территории России: представления документов возможно по месту фактического проживания, но при обязательном наличии миграционной карты (документ, который лицо заполняет при пересечении границы и въезде на территорию РФ).

Очевидно, основной целью принятых изменений является попытка русского царя выдать как можно больше российских паспортов и как результат – продемонстрировать собственному народу, что в Украине все же, поддерживают "русский мир". Кроме того, желание главу Кремля провести массовую российскую паспортизацию украинцев также объясняется нелепыми попытками РФ провести референдум на временно оккупированных территориях и нехваткой времени и финансов для того, чтобы реализовать такую акцию сегодня.

В конце концов, массовая выдача российских паспортов является одним из этапов на пути к полной аннексии территории.

Впрочем, с последствиями принятия российского гражданства украинцами, которые проживают во временно оккупированных городах и селах, не все так однозначно.

По правилу, установленному в части 6 статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины.

В то же время применение в указанной выше статье закона слов "принудительное автоматическое приобретение" связано прежде всего с аннексией Крыма, где действительно все происходило автоматически. Ситуация на юге и востоке Украины несколько иная, и предоставления гражданами Украины документов для принятия российского гражданства, как это предусмотрено указом президента РФ, не полностью соответствует содержанию положений статьи 5 Закона, даже если лицо действовало исключительно с целью фактического выживания, а не из корыстных целей или сотрудничества с врагом.

К тому же, не следует забывать и о положениях статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины", которая содержит такое основание для потери гражданства Украины, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Наивно полагать, что получение российского паспорта позволит получить его владельцу какие-то социальные преференции или уехать в Россию и жить спокойно и счастливо

Однако вопрос "добровольности" получения российского паспорта украинцами, которые проживают на временно оккупированных территориях и фактически каждый день живут в кошмаре - без доступа к лекарствам и продуктам, под обстрелами и постоянными задержаниями и запугиваниями - вообще неуместно. Поэтому не следует делать преждевременных выводов о последствиях таких действий и о том, каким образом в будущем, после неотвратимой деоккупации, случаи принятия российского гражданства будут расследоваться или рассматриваться компетентными органами или ведомствами.

В конце концов, наивно полагать, что получение российского паспорта позволит получить его владельцу какие-то социальные преференции или уехать в Россию и жить спокойно и счастливо. Впрочем, сразу ставить клеймо "предателя страны" тоже не стоит, по крайней мере до завершения полноценного расследования каждого факта таких событий и принятия справедливого судебного решения.

Дмитрий Воронцов, адвокат ADERHABER