РФ продвигается: в DeepState рассказали, где это происходит

Аналитики говорят о продвижении в сторону трех населенных пунктов.

Российские оккупанты имеют определенные успехи возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.

"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке", - отмечают аналитики DeepState.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 мая, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что в последнее время российские оккупанты активизировались на направлении Часового Яра.

Видео дня

Он отмечал, что из-за успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны, Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Часового Яра.

По его словам, армия РФ несет много потерь, а во время активных штурмовых действий - до сотни. Он добавил, что оккупанты штурмуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

Волошин отмечал, что за сутки на этом направлении было зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, по сравнению с предыдущими сутками, увеличилось - 1200 за прошедшие сутки. По словам Волошина, только на Часов Яр было зафиксировано 301 обстрел.

Ранее спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько отметил, что битва за Часов Яр (Донецкая область), который находится к западу от Бахмута, находится на пиковом уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: