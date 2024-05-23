РФ продвигается: в DeepState рассказали, где это происходит

Российские оккупанты имеют определенные успехи возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.
"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке", - отмечают аналитики DeepState.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 мая, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что в последнее время российские оккупанты активизировались на направлении Часового Яра.
Он отмечал, что из-за успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны, Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Часового Яра.
По его словам, армия РФ несет много потерь, а во время активных штурмовых действий - до сотни. Он добавил, что оккупанты штурмуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.
Волошин отмечал, что за сутки на этом направлении было зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, по сравнению с предыдущими сутками, увеличилось - 1200 за прошедшие сутки. По словам Волошина, только на Часов Яр было зафиксировано 301 обстрел.
Ранее спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько отметил, что битва за Часов Яр (Донецкая область), который находится к западу от Бахмута, находится на пиковом уровне.