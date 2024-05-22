За минувшие сутки на этом направлении было зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в последнее время российские оккупанты активизировались на направлении Часового Яра. В комментарии для LIGA.net он отметил, что с помощью успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны, Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Часового Яра.

По его словам, армия РФ несет много потерь, а во время активных штурмовых действий - до сотни. Он добавил, что оккупанты штурмуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

Только за минувшие сутки на этом направлении было зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, по сравнению с предыдущими сутками, увеличилось - 1200 за прошедшие сутки. По словам Волошина, только на Часов Яр было зафиксировано 301 обстрел.

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Спикер подчеркнул, что на этом направлении произошло три вражеских штурма. Противник восемь раз штурмовал в районе Белогоровки и такое же количество раз в направлении Бахмут - Клещиевка. Украинские военные уничтожили 74 захватчиков, еще 106 получили ранения.

Уничтожение вражеской техники - последние новости

На Харьковщине бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра в Харьковской области.

"Вражескую пушку засекли с неба и осуществили поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили ее с FPV", - отметили в пресс-службе бригады.

В свою очередь представитель Военно-морских сил, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что российский корабль "Циклон", который поразили ВСУ, не успел выпустить ни одной ракеты. По его словам, судно было фактически "недоделанное".

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