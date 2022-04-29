25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики".

Ежегодно россияне проводят в Приднестровье оборонительные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасное.

Об этом в эфире телеканала Настоящее время заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", - уточнил он.

Ситуация в Приднестровье, по словам Скибицкого, является сигналом о готовности россиян использовать оккупированную территорию как дополнительный плацдарм в войне с Украиной.

Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти, и очень активно работают спецслужбы РФ", - сказал он.

Также в ГУР считают, что совершенные россиянами взрывы в ПМР были направлены на принуждение марионеточного правительства согласиться на расширение присутствия войск РФ.

"Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, что она пытается сделать в течение 30 лет", - пояснил представитель разведки.

Он назвал теракты "характерным почерком ФСБ": "По нашим данным, все что сейчас происходит на территории Приднестровья, находится под контролем ФСБ РФ".

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти"ПМР" заявила о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра"Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

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