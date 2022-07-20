Россия готовит информационную подоплеку для новых ударов по украинским больницам.

Русское Минобороны выпустило очередные фейки о якобы размещении военной техники на территориях больниц в Донецкой области и Николаева.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Сообщается якобы о размещении военной техники в Константиновке и Железном, Торецком, Дружковке Донецкой области и в Николаеве.

Указанные вбросы о якобы организации "баз националистов" возле гражданских объектов могут быть информационной подоплекой для врага, чтобы в будущем "объяснять" новые удары по населенным пунктам.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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