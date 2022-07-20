Также специалист назвал рецепт, как бороться с российской дезинформацией.

Экс-посол Украины в США (2015-2019) и известный эксперт в вопросах внешней политики Валерий Чалый прокомментировал российские манипуляции, направленные на то, чтобы США не передавали оружие Украине.

Цитирует Чалого "Европейская правда".

"Мы видим, как синхронно в западных СМИ появилось много материалов о том, что Украина, мол, может куда-то продавать или отдавать вооружение. Это - скоординированная российская спецоперация. Она имеет понятные цели и вызвана потерями РФ на фронте. Когда обстрелы ВСУ начали уничтожать склады РФ – амуницию, боекомплект, то они начали работать, чтобы остановить это. Я вижу кампанию, попытку разогнать тему, что Украина может отдавать "на сторону" оружие, но эта кампания не имеет под собой никакой почвы", - сказал Чалый.

Также специалист назвал рецепт, как бороться с российской дезинформацией.

"Надо профилактически давать США всю информацию, которая им нужна, чтобы убедиться, что тяжелое оружие в Украине, что оно на фронте, потому что русские не прекратят давить в этом направлении, они будут пытаться достичь, чтобы нам не давали вооружение. Потому что сейчас это ключевой вопрос, который определяет на фронте результаты не только следующих двух месяцев, а вообще перелома в войне с Россией", - отметил Чалый.

20 июля Елена Зеленская выступила в Конгрессе США.

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