Отмечается, что Россия могла вывести средства ВМФ для нового ракетного удара - подводные лодки класса Improved-Kilo использовались для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине.

Из Новороссийского порта России вышли три подводные лодки, которые способны нести ракеты "Калибр" и крупнейший десантный корабль в Черном море "Петр Моргунов".

Такие действия РФ могут свидетельствовать о проверке готовности экипажей или предосторожности из-за возможной угрозы - эта база находится в пределах досягаемости украинских морских беспилотников. Об этом сообщает британская газета королевского флота Naval news.

Отмечается, что Россия могла вывести средства ВМФ для нового ракетного удара - подводные лодки класса Improved-Kilo использовались для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине. Однако три из пяти подлодок уже несколько недель находились в Новороссийске и вероятность их одновременного участия в одном нападении в издании называют уникальной. По мнению издания, сочетание десантных кораблей и подводных лодок свидетельствует, что это не подготовка к ракетным ударам.

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Как указывают аналитики, еще одним объяснением может быть некая форма высадки морского десанта на юго-западе Украине, чтобы установить сухопутный мост в Приднестровье. В таком случае, подводные лодки могут служить прикрытием кораблей или использоваться для разведки.

Однако эксперты подчеркивают, что такой сценарий нереален, учитывая судьбу наступлений россиян в начале войны. Также отмечается, что морская пехота после сильного истощения боевыми действиями была переброшена вглубь России. По оценке аналитиков, для восстановления сил этих подразделений уйдут месяцы или годы.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили почти 114 тыс. человек.

Сейчас самые тяжелые бои ведутся в районе Бахмута и Соледара. 11 января офицер ВСУ сообщал, что элита армии РФ перекочевала из Бахмута в Соледар, штурм продолжается уже более 10 дней. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких "побед" у россиян в Соледаре нет.

Аналити ISW заявили, что Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году из-за дефицита боеприпасов.

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