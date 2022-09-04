Сведения о пострадавших и разрушениях в одном из областных центров Украины уточняются.

В воскресенье, 4 сентября, ночью в Харькове было два вражеских прилета.

По предварительным сведениям, под обстрел противника попал частный сектор Киевского района областного центра, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Два "прилета". Предварительно, Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – отметил чиновник.

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Утром 4 сентября стало известно, что в Николаевской области были слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспильного", пишет "Суспільне Миколаїв" у Telegram.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги уже не раз обстреливали объекты гражданской инфраструктуры в Харьковской и Николаевской областях, было много жертв и пострадавших.

В начале сентября заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин сказал, что в украинском государстве из-за врагов погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. гражданских получили ранения.

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