Зафиксировано перемещение в сторону приграничных российских городов тяжелой техники оккупантов.

Русское командование перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения, которые могут принять участие в отвлекающих маневрах на Сумском и Черниговском направлениях.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram.

На станциях Климово и Суземка Брянской области идет прибытие эшелонов с танками Т-80 из 239 ГЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу и Льгов-Киевский Курской области прибывают эшелоны со склада 144 мсд 20А ВВО с танками из состава 18 мсд 11 АК Балтийского флота.

"Количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областью недостаточно для открытия, скажем так, второго фронта. Но этот состав может быть переброшен с целью активизации действия на границе, которые отвлекают внимание ВСУ", - говорится в сообщении.

На сегодня эти группы не могут открывать второй фронт, но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ.

"С этой целью будет использоваться ресурс не столько "родных" подразделений Брянской и Курской областей, а сборная солянка из Ельни, Богучар и Советска", - информирует Стратком.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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