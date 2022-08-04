В течение ночи враг продолжал обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ночью враг выпустил по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он отметил, что в течение ночи враг продолжал обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов как в зоне артиллерийской досягаемости, так и с использованием береговых ракетных комплексов во временно оккупированном Крыму.

"Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", - сказал Назаров.

Он добавил, что 11 единиц корабельно-катерного состава флота РФ в Черном море продолжают маневры на расстоянии ракетной недосягаемости вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. Наготове - два ракетных носителя с 16 "Калибрами" и три больших десантных корабля.

Напомним, что 2 августа российские оккупанты выпустили по Украине восемь ракет с Каспийского моря. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и еще одну сбил истребитель авиации Воздушных сил ВСУ. Последняя ракета поразила зенитный ракетный комплекс на Львовщине.

По данным Forbes, уничтожение этих ракет стоило России $91 миллион.

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