Там оценили попытки России спрятать свои уцелевшие корабли в гавани. Новая методика чем-то напоминает то, как РФ защищала Крымский мост.

Оккупанты пытаются защитить свой флот в Черном море, спрятав корабли в бухте Новороссийска. Вход в гавань перегородили баржами, рассчитывая, что такая методика им поможет.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини". Он пояснил, что ранее украинцы уже наблюдали нечто подобное, когда Россия пыталась защитить Крымский мост.

"На самом деле эта практика не нова, то же самое они делали вокруг так называемого Крымского моста. На баржи они вешают боновые заграждения. То есть, фактически все это используется в качестве неких элементов защитных сооружений", - сказал он.

Плетенчук рассказал, что соответствующую практику россиян мы видели и десять лет назад, когда они захватывали Крым: тогда они затапливали собственные корабли, чтобы заблокировать наши в бухте.

"Прикрываться боновыми заграждениями, баржами - это все не ново. И как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, растянули там боновые заграждения, поставили баржи и просто сидят на базе", - сказал спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук также добавил, что в Азовском море россияне не проявляют особого военного присутствия, потому что, к сожалению, пока контролируют все побережье.

"И используют его, чтобы грабить оккупированные территории, чтобы вывозить через порт Мариуполя награбленное - зерно, металл. Они выключают системы отслеживания, чтобы скрыть свои преступные действия. После этого выгружают награбленное уже в своих портах и пытаются это легализовать", - подытожил он.

Россия пытается выстроить оборону Новороссийского морского порта

Ранее Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявило, что Россия пытается усилить оборону Новороссийского морского порта, куда перебазировались ценные корабли Черноморского флота, от атак украинских морских беспилотников.

Так, недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта.

В разведке Британии отметили, что это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных безэкипажных дронов. Также отмечалось, что Новороссийский порт теперь играет решающую роль в защите ценных активов Черноморского флота.

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