Он был направлен на быстрый вывод украинской энергосистемы из строя, чтобы сломить сопротивление украинцев и вызвать новую волну беженцев.

"Ракетный блицкриг" Российской Федерации провалился, но она продолжит наносить удары. У оккупантов есть еще много устаревшего ракетного вооружения.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, после провала первого блицкрига с "захватом Украины за три дня", РФ решила перейти к рекетному террору. Так, "ракетный блицкриг" был направлен на быстрый вывод украинской энергосистемы из строя, чтобы сломить сопротивление украинцев и вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина - в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери - несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломилось", - подчеркнул Юсов.

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По его мнению, "ракетный блицкриг" потерял смысл, потому что энергосистема Украины выстояла.

"У страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерыва между обстрелами", - подытожил разведчик.

Ракетная атака РФ по Украине

Утром 10 февраля в Украине объявили воздушную тревогу через 14 массированную ракетную атаку Российской Федерации. Россия подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли – носители ракет "Калибр".

В общем над Киевом сбили 10 ракет. Также войска РФ ударили ракетами по Запорожью - там зафиксировали два "прилета".

Отмечается, что российские ракеты даже пересекли воздушное пространство страны НАТО - Румынии. После этого они через Молдову вернулись в Украину.

В Воздушных силах Украины заявили, что украинские защитники могли их сбить, но это могло угрожать жителям другого государства.

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