Юрий Игнат отметил, что это уже не первая провокация России в воздушном пространстве иностранных государств.

В Воздушных силах Украины прокомментировали пролет российских ракет в воздушном пространстве Румынии и Молдовы. Украинские защитники могли их сбить, но это несло угрозу жителям другого государства.

"Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу", - сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда".

При этом он напомнил, что это уже не первая подобная провокация со стороны Москвы в воздушном пространстве иностранных государств – похожая ситуация была зафиксирована в Молдове.

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Пролет российских ракет через Румынию и Молдову - что известно

Утром в пятницу, 10 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу из-за 14 массированной ракетной атаки России. Оккупанты подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли с ракетами "Калибр".

Захватчики нанесли удара по критической инфраструктуре в Харькове. Кроме того, взрывы прогремели на Запорожье, Одесской области, Ивано-Франковщине, Львовской области, а также В Виннице, Хмельницком, Кривом Роге, столице и Киевской области.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой. Уже примерно в 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

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