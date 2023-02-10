Отмечается, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Уже примерно в 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram. После этого, ракеты снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

По словам Залужного, эти "Калибры" были запущены из акватории Черного моря.

Видео дня

Позже информацию подтвердили и в Минобороны Молдовы. В ведомстве осудили действия Российской Федерации. МИД Молдовы вызвал посла РФ в связи с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой.

"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района, направляясь в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Ракетная атака по Украине

Утром 10 февраля в Украине снова была объявлена воздушная тревога из-за уже 14 массированной ракетной атаки Российской Федерации. РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли – носители ракет "Калибр".

Известно, что российские захватчики нанесли удара по критической инфраструктуре в Харькове. По предварительной информации, ранения получили 7 человек, из которых двое - в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы прозвучали на Запорожье, Одесщине, Ивано-Франковщине, Львовщине, а также В Виннице, Хмельницком, Кривом Роге, Киеве и области.

Вас также могут заинтересовать новости: