В то же время ударными дронами атаковали Сумскую область.

Российская Федерация в ночь на 4 июня атаковала аэродром возле Кропивницкого. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Конечно, не все удается перехватывать, и так делают чудеса наши защитники неба. Май вы видели как был насыщен обстрелами. Было выпущено шесть ракет. Шесть самолетов - шесть ракет, хотя могло быть значительно больше... Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали по оперативному аэродрому вблизи Кропивницкого. О последствиях я по понятным причинам не буду вам говорить", - заявил он.

По его словам, есть также повреждения в Сумской области - туда агрессор запустил пять дронов.

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"Это из района аэродрома Сеща с северного направления. Атаковали они Сумскую область. Там есть пораженные объекты инфраструктуры, об этом, возможно, больше сообщат местные", - заявил Игнат.

Ночная атака по Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине около 01:30 4 июня в большей части областей прозвучала тревога.

Утром начальник КГВА Сергей Попко заявил, что до Киева ни одна воздушная цель не долетела - ПВО уничтожила все еще на дальних подступах.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 01:00 по 04:00 4 июня россияне применили пять иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС из района Каспия.

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