Такие иррациональные действия не на пользу российских оккупационных войск.

Во время ночного обстрела Украины российские оккупанты подняли в воздух шесть самолетов Ту-95 и совершили столько же пусков ракет, что было иррациональным, подчеркивает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, для такой атаки россияне могли использовать всего один такой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

"Я оценивал предстоящий удар в минимум 12 ракет, а тут – 6… Какой смысл поднимать в воздух 6 самолётов, если пуск 6 ракет может, согласно характеристикам, казалось бы, осуществить и всего один Ту-95. Ну или два... ну ладно, три, но 6…", – пишет Коваленко.

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Эксперт подчеркивает, что отчасти это может быть связано с износом самолётов, но "не настолько".

"В последнее время российские оккупанты совершают слишком много каких-то иррациональных действий, даже по их меркам. Оценивать их сложно, но тот факт, что такие иррациональные действия не на пользу российских оккупационных войск в том или ином смысле, не может не радовать", – добавляет Коваленко.

Атака по Украине в ночь на 4 июня - что сообщалось

Около 01:30 4 июня в большей части областей Украины прозвучала тревога. О повышенной угрозе атаки с воздуха предупредили власти столицы. Сообщалось о взлете шести российских Ту-95.

Вскоре стало известно о работе ПВО на подступах к столице. Все воздушные цели врага были уничтожены.

В Воздушных силах заявили, что с 01:00 по 04:00 враг выпустил из Брянской области пять иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Также из района Каспия из шести стратегических бомбардировщиков ТУ-95мс было выпущено шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

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