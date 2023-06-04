Отмечается, что всего россияне запустили по украинским городам пять дронов и шесть ракет.

Армия Российской Федерации в ночь на 4 июня ударила по городам Украины ракетами и дронами типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатые ракеты и три дрона-камикадзе.

"Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры", - сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с 01:00 по 04:00 4 июня россияне применили пять иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков ТУ-95мс из района Каспия.

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"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона!" - указано в сообщении.

Атака на Украину в ночь на 4 июня - что известно

В Украине около 01:30 4 июня в большей части областей прозвучала тревога. При этом в Киевской ОВА заявили о повышенной угрозе атаки с воздуха.

Позже появилось сообщение, что на подступах к столице работает ПВО. На утро начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киев ни одна воздушная цель не долетела, а все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах.

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