Россияне били по столице ракетами и дронами.

Российская Федерация в ночь на 4 июня снова атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Все цели уничтожили силы противовоздушной обороны.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что враг запустил ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", - говорится в сообщении.

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Атака на Киев в ночь на 4 июня - что известно

Российские оккупанты устроили украинцам очередную ночь террора. Сирены начали раздаваться около 01:30 4 июня в восточных и южных областях, после чего тревога постепенно распространилась на все регионы, в том числе и на Киев.

В Киевской ОВА предупредили о повышенной угрозе атаки с воздуха.

Позже стало известно, что на подступах к Киеву уже работает ПВО. При этом в столице было тихо. Отбой воздушной тревоги в Киеве был примерно в 4:30. Таки образом, в столице тревога длилась около трех часов.

На данный момент нет инфомарции о разрушениях в Киевской области или о жертвах и пострадавших .

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