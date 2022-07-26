"Учения" пройдут с 30 августа по 5 сентября.

В Минобороны России анонсировали проведение "стратегических учений "Восток-2022" с войсками восточного военного округа и "воинским контингентом других стран".

Об этом со ссылкой на министерство сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Отмечается, что "учения" должны пройти в период с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ. Их проведут на 13 полигонах.

"Помимо сил округа к маневрам привлекут воздушно-десантные войска, дальнюю авиацию и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других стран", - указывается в заявлении.

По данным Минобороны РФ, в ходе "учений" будут отрабатываться "вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе". В то же время в ведомстве отрицают мобилизацию граждан для проведения мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь продлила военные учения, но пока вступать в войну против Украины не готова.

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