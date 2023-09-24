С освобождением юга Запорожской и Донецкой областей российские корабли станут еще более доступными целями для поражения.

Русским военным кораблям негде спрятаться в Азово-Черноморском регионе от возможности поражения украинскими защитниками.

Об этом спикер Военно-Морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона.

"Что касается флота, Азово-Черноморский регион достаточно небольшой и там особо спрятаться негде, независимо от того, в Азовское море они что-то переведут, или наоборот", - сказал Плетенчук.

Видео дня

Он напомнил, как в Азовском море в порту Бердянска "прекрасно сгорел большой десантный корабль "Саратов".

"И конечно, когда например, будет освобожден наш юг Запорожской области или Донецкой, эти корабли так же станут более доступными целями", - сказал Плетенчук.

Русский флот идет ко дну

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года в порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов".

В апреле 2022 года украинские защитники уничтожили российскую гордость - крейсер"Москва". Корабль подбили с помощью "Нептуна".

Кроме того, 13 сентября 2023 года в результате удара по доку в оккупированном Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Вас также могут заинтересовать новости: