Он отметил, что одним из важных направлений будет демилитаризация Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина работает над будущей стратегией безопасности в Черном и Азовском морях и прокомментировал, из чего она будет состоять. Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам третьего саммита Крымской платформы.

"Относительно стратегии (безопасности в Черном и Азовском морях – ред.) – она еще не была презентована, она частично была в речах... Она будет из вопросоы безопасности состоять, из гуманитарных. Из экологических вопросов и экономических вопросов и тому подобное. Также это вопрос деоккупации Крыма, вопрос возвращения людей, реинтеграции Крыма и общества крымского в Украину. Возвращение и развитие Крыма", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что одним из важных направлений будет демилитаризация Крыма.

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"Но рассчитывать, что Крым будет после деоккупации полностью без (защиты)... я слышал об этом, что кто-то говорит, что это будет просто туристический оазис, это неправда, и никто больше не сможет оккупировать Крым. Поэтому флот будет, если коротко, и защищенность военная Крыма будет, но украинского. Украинская защита. Относительно деоккупации Крыма, я не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично", - заявил президент.

При этом он рассказал, что сейчас Украина работает над международной стратегией обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях:

"Когда мы будем доминировать, тогда будет безопасность в Черном и Азовском морях. Что касается наших партнеров, скажу откровенно – провожу разговоры, и дипломатам поставлена задача подготовить безопасностный союз, не вопреки НАТО, а также со странами НАТО, стран черноморского побережья, чтобы у нас была общая защита от российской агрессии Черного и Азовского побережья. Я бы сказал больше: Азовского, Черного и Балтийского пространства".

Заявления Зеленского на брифинге

В частности, президент заявил, что Украина не обменяет свои территории на членство в любом союзе. Он подчеркнул, что как у президента у него однозначная позиция по вопросу украинских территорий.

Также он рассказал, каким видит будущее Крыма после деоккупации. По словам Зеленского, в частности, планируется развитие экономики полуострова, а также открытие рабочих мест.

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