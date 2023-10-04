Оккупанты также снова усилили защиту Керченского моста.

После длительного перерыва российские оккупанты вывели в Азовское море корабли, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом на брифинге рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас ситуация в Черном море напряженная и контролируемая, сейчас в этой акватории находится до пяти российских кораблей. В то же время он отметил, что изменения в поведении противника фиксируются в Азовском море.

"Новым является наличие сейчас в Азовском море двух ракетоносителей, общий залп может составлять до восьми ракет. Кроме того, там находится один боевой корабль. Чем это вызвано, пока сказать не готов, но видим не то чтобы смену тактики, они пытаются периодически перемещать эти единицы между портами", - сказал Плетенчук.

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Он уточнил, что речь идет о двух портах во временно оккупированном Крыму - Феодосийским и Севастопольским, а также - Новороссийским портом (РФ).

По данным Плетенчука, российские корабли сейчас стараются как можно меньше заходить в Севастополь, потому что не чувствуют привычного для них уровня безопасности. В то же время ракетоносители оккупантов вынуждены периодически заходить в этот оккупированный украинский порт, потому что только в нем происходит загрузка ракет "Калибр". "Остальные корабли держатся ближе к Новороссийску", - добавил представитель.

По его словам, после примерно недельного "послабления" противник снова усилил охрану Керченского моста - сейчас оккупанты "прикрыли" морские подходы к путепроводу около десяти катерами и тому подобное.

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Напомним, Керченский (Крымский) мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом. Следовательно, по нему систематически наносятся удары, а его конструкция подвергается повреждениям. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Как сообщал УНИАН, после восьмилетнего перерыва российские производители сжиженного нефтяного газа (LPG) возобновили регулярный экспорт пропана и бутана через порт Керчь в оккупированном Крыму. Снабжение идет по железной дороге в порт Кавказ, а потом паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена. Весной поставки LPG с Керчи танкерами были спорадическими, а сейчас экспорт, преимущественно в Турцию, стал регулярным.

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