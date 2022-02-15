Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск.

На фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье оккупанты РФ проводят военные учения в захваченном Крыму.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

15 февраля российские войска провели боевые стрельбы на полигоне Опук из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" армейского корпуса Южного военного округа.

Стрельбы вели по целям, которые имитировали артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае удара в ответ.

В ходе учений российские солдаты также стреляли по одиночным и групповым целям, командным пунктам условного противника. Российские подразделения отработали задачи противоогневой маневр со сменой огневых позиций.

Наведение и корректировка огня реактивных артиллерийских батарей происходило с участием БПЛА "Орлан-10". По координатам "противника" нанесли точечный артиллерийский удар с "Ураганов" и "Градов".

Угроза нападения России

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, утверждают о движении войск РФ к границам Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

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