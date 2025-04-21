'Пасхальное перемирие': Россия официально объявила о продолжении войны

Оккупанты продолжили боевые действия, заявив о том, что Украина нарушила условия "перемирия", объявленного Путиным.

Россия официально объявила о завершении так называемого "пасхального перемирия". Оккупационным подразделениям приказали продолжать боевые действия, заявило министерство обороны РФ.

В РФ заявили, что оккупанты якобы "строго придерживались режима прекращения огня" по приказу диктатора Владимира Путина с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, обвинив Украину в нарушении "пасхального перемирия".

В то же время оккупанты отметили, что днем интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была существенно снижена.

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"С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение "специальной военной операции", - заявили в минобороны РФ.

"Пасхальное перемирие"

19 апреля российский диктатор Путин заявил о пасхальном перемирии на 30 часов. Согласно его заявлению, все боевые действия должны были прекратиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский на это предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении так называемого "пасхального перемирия".

При этом по состоянию на вечер 20 апреля было зафиксировано 67 российских штурмов, больше всего - на Покровском направлении. Также Россия осуществила 1355 обстрелов, из них 713 - из тяжелого вооружения, и 673 раз применила FPV-дроны.

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