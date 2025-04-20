Ранее в Кремле говорили о том, что Путин якобы приказал остановить все боевые действия на период "пасхального перемирия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не давал команды по продлению так называемого "пасхального перемирия". Его слова цитируют росСМИ.

Ранее в Минобороны РФ говорили о том, что все российские группировки войск в Украине с 19 апреля якобы "строго соблюдают режим прекращения огня". Более того, росСМИ заявляют о том, что украинские войска утром 20 апреля якобы обстреляли окрестности Часова Яра из РСЗО и минометов.

Напомним, что Путин 19 апреля объявил "пасхальное перемирие", которое якобы должно действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказано в заявлении Кремля.

Кроме того, 19 апреля руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что россияне не придерживаются объявленного Путиным "пасхального перемирия". По его словам, на всех направлениях оккупанты продолжают вести огонь, как и раньше.

Пасхальное перемирие - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что под вечер 20 апреля российские оккупанты увеличили применение тяжелого вооружения на фронте, вопреки объявленному Кремлем "перемирию". По его словам, наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении.

Кроме того, в 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго сообщали, что россияне используют "пасхальное перемирие" для того, чтобы обустраивать маршруты для прохода своей тяжелой техники в Донецкой области. Также защитники заметили активизацию штурмовых действий российской пехоты на позицию одного из батальонов бригады в Донецкой области.

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