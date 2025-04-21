По словам эксперта, россияне придерживались "перемирия" лишь там, где им было выгодно и необходимо перегруппировать силы.

Объявленное российским президентом Владимиром Путиным 30-часовое перемирие на Пасху, которого сами россияне не придерживались, было чисто пропагандистским ходом для демонстрации президенту США Дональду Трампу якобы нежелания Украины достичь мира. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

"Я думаю, что мы за эти 30 часов получили репетицию того, что было бы, если бы россияне согласились на наше предложение 30-дневного перемирия. Было бы 30 дней таких, как эти 30 часов", - сказал он.

По словам Дикого, россияне вели себя так, как всегда в таких ситуациях: там, где им выгодно и где нужна пауза, они придерживались перемирия и использовали его для перегруппировки сил.

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"Можно же спокойно поехать вдоль линии фронта, зная, что тебя не выпасают наши дроны, что из-за каждого угла тебе не прилетит, можно где-то там "оловянных солдатиков" попередвигать. А там, где они чувствовали себя достаточно уверенными и где у них не было потребности кого-то куда-то перебрасывать, там они абсолютно не считали себя связанными этим нарушением", - сказал Дикий.

По мнению Дикого, история с 30-часовым перемирием очень напоминает чисто пропагандистский ход, при этом достаточно удачный, поскольку аудиторией этого пропагандистского хода является только один человек, а именно Дональд Трамп. Эксперт отметил:

"Он сам и его окружение очень хотели получить какой-то пас от Путина. Путин им этот пас дал, Путин первый объявил, что он аж на 30 часов прекращает в одностороннем порядке боевые действия, а дальше чуть ли не каждые 30 минут начали заявлять, что украинцы его нарушают. Более того, эти сообщения о том, что мы нарушаем перемирие, появились в информпространстве даже быстрее, чем мы вообще успели отреагировать, что мы знаем о каком-то заявлении Путина".

Дикий считает, что вся эта операция проводилась для того, чтобы дать Трампу доказательства, что "украинцы не хотят мира". Это, по его мнению, коррелирует со свежим материалом The Wall Street Journal о том, что Украине дают эту неделю на принятие мирных предложений Трампа, которые в частности включают официальный отказ от Крыма и признание нейтрального статуса.

"Окей, Трамп дает нам неделю, а дальше что? А дальше мы возвращаемся к заявлению Рубио о том, что Трамп готов умыть руки и вообще выйти из этой истории. "Если не хотят люди мира, который я им так щедро приношу, то пусть себе люди воюют", - подчеркнул эксперт.

"Пасхальное перемирие"

19 апреля российский диктатор Путин заявил о пасхальном перемирии на 30 часов. Согласно его заявлению, все боевые действия должны были прекратиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский на это предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении так называемого "пасхального перемирия".

При этом по состоянию на вечер 20 апреля было зафиксировано 67 российских штурмов, больше всего - на Покровском направлении. Также Россия осуществила 1355 обстрелов, из них 713 - из тяжелого вооружения, и 673 раз применила FPV-дроны.

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