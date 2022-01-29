По сообщениям источников, это произошло в течение последних недель.

Наращивание военной мощи России вблизи Украины продолжается и на этот раз расширилось за счет поставок крови вместе с другими медицинскими материалами, которые позволили бы оказывать помощь российским раненым.

Это является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы, сообщили агентству Reuters три американских чиновника.

Нынешние и бывшие официальные лица США в разговоре с журналистами отметили, что конкретные показатели, такие как запасы крови, имеют решающее значение для понимания Москвы ее готовности осуществить вторжение в Украину, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Читайте такжеРФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - РезниковПентагон ранее признал развертывание "медицинской поддержки" частью наращивания потенциала России. Но раскрытие поставок запасов крови добавляет уровень детализации, который, по словам экспертов, имеет решающее значение для определения военной готовности России.

"Это не гарантирует, что будет еще одно нападение, но вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках", — сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант США в отставке, который сейчас работает в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.

Трое официальных лиц США, которые рассказали о поставках крови, отказались сообщить, когда именно США обнаружили их перемещение к формированиям вблизи Украины, однако двое из них сказали, что это произошло в течение последних недель.

Напомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность вторжения России. Он подчеркнул, что нужно очень осторожно высказываться, что "завтра будет война".

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