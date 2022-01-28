Уполномоченная заявила о незаконности задержания и обратилась к своей российской коллеге принять меры по освобождению граждан Украины.

Двух украинских рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря.

Об этом сообщила в своем Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, двое рыбаков Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 г. в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись.

Читайте такжеДенисова о задержании украинского режиссера в Италии: РФ злоупотребляет уставом Интерпола"По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило к городу Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем проинформировали украинскую сторону", - отметила Денисова.

Она проинформировала, что по данному факту ГУ Национальной полиции в Херсонской области возбуждено уголовное производство по ч.1ст.146-1КК Украины (насильственное исчезновение).

Как заявила омбудсмен, задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины. Также она призывает представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию относительно очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основополагающих прав и свобод.

"Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой", - отметила Денисова.

Напомним, украинского политзаключенного Александра Марченко, незаконно приговоренного к 10 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

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