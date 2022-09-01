Это еще одно доказательство истинного веса российских "гарантий" для любых посредников, отметили в Офисе президента Украины.

Россия наносит демонстративных ударов по Энергодару, обстреливая официальный маршрут миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Разрушены дома. Это демонстрация настоящей "заинтересованности" РФ в проверке. И это еще одно доказательство истинного веса РФ "гарантий" для любых посредников", - отметил Подоляк. Відео дня:

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

31 августа около 15.00 делегация МАГАТЭ из Киева прибыла в Запорожье.

Обстрелы Энергодара и ЗАЭС Россией: что известно

Сегодня, 1 сентября, в Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья до ЗАЭС.

Также сегодня, 1 сентября, компания "Энергоатом" сообщила, что в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской атомной электростанции сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Сегодня, 1 сентября, в украинской разведке сообщили, что над Энергодаром "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, которые наносили удары по жилым кварталам. Также был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что, зная об "усилении военной активности в этом районе", планирует продолжить миссию на объект и встретиться с его персоналом.

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