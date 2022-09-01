Зафиксированы попадания в жилые дома, частные приусадебные дома в пригороде, а также в приемный покой Специализированной медико-санитарной части, магазин и детские сады.

В результате обстрелов оккупантами Энергодара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают утром Энергодар из минометов, автоматов и лупят снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты), уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов", - отметил он. Відео дня:

Орлов добавил, что зафиксированы попадания в жилые дома, частные приусадебные дома в кооперативах в пригороде, а также в приемный покой Специализированной медико-санитарной части, магазин и детские сады.

Как сообщал УНИАН, ранее Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказываются от попыток захватить Донбасс. За прошедшие сутки ВС РФ сосредоточили усилия на боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево. Российские оккупанты безуспешно наступали в районе Водяного.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удерживании занимаемых позиций.

Утром, 1 сентября, враг начал интенсивный минометный обстрел Энергодара – города-спутника ЗАЭС, обвиняя в огне Украину.

На юге страны продолжается контрнаступление ВСУ, заявленное еще 29 августа. В Институте изучения войны предупредили, что широкая операция по освобождению территорий может занять недели, а то и месяцы.

Командованию удалось подтвердить ликвидацию более 200 оккупантов и шести вражеских складов оккупантов за сутки. Всего украинская авиация нанесла 24 удара по позициям россиян на юге.

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