Был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

Сегодня, 1 сентября, над Энергодаром "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, которые наносили удары по жилым кварталам.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке напомнили, что утром 1 сентября Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, подвергся обстрелам со стороны оккупационных войск.

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"Над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, которые наносили удары по жилым кварталам. Был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов. Сегодня на ЗАЭС должна начаться миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси. Утренние обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной Кремлю картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей", - подчеркнули в разведке.

Напомним, 1 сентября в 4:57 противники совершили минометный обстрел площадки Запорожской АЭС, сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что минометные обстрелы в городе не прекращались с 5 утра 1 числа. По его словам, также раздавались автоматные очереди.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась на ЗАЭС, несмотря на сообщения, что захватчики начали интенсивный обстрел Энергодар.

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ не захотела возле ЗАЭС создать демилитаризованную зону. С начала августа враги периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

МАГАТЭ по приглашению Кабмина сформировало миссию для визита на ЗАЭС. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов и физическая защита.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что РФ пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на АЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле электростанции.

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