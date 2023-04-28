Утром 28 апреля Россия атаковала территорию Украины ракетами и БПЛА. Мишенями террористы вновь стали мирные люди. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал кадры ударов РФ.
"В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных дома. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них - ребенок", - говорится в сообщении главы государства.
Президент добавил, что в Днепре обстрел россиян унес жизнь ребенка. Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора.
Также Зеленский поблагодарил Воздушные силы и всех, кто помогает преодолевать последствия атак РФ и всех, кто защищает украинцев.
"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают", - подчеркнул глава страны.
Массированная ракетная атака РФ по Украине
Утром 28 апреля после 4:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Позже появились сообщения о взрывах в Умани, Днепре, Киеве и области.
По состоянию на данный момент известно об атаке РФ на Днепр, там в результате удара погиб ребенок и женщина, также ракета попала в частное предприятие.
В Умани российская ракета попала в многоэтажку, уже известно о 6 погибших, 9 человек находятся в больнице.
В Украинке Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку.
Всего в небе Украины была сбита 21 из 23 запущенных российских ракет, также силы ПВО "приземлили" два дрона.