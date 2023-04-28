В частности, в Киеве работает ПВО.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 04:30 28 апреля сирены раздаются во всех областях страны.

В Киевской ОВА сообщили об угрозе ракетной атаки.

"Угроза ракетной атаки. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", – говорится в сообщении.

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Обновлено 04:45: В Киеве слышны звуки взрывов. Также сообщается о взрывах в нескольких областях.

Обновлено 04:59: В Киевской городской военной администрации сообщают о работе ПВО. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Ракетные удары по Украине

Российские войска уже несколько недель не применяют тактику масштабных ракетных обстрелов украинских городов. Отмечалось, что враг может накапливать ракеты.

Однако в ночь на 27 апреля россияне атаковали Николаев. Во время воздушной тревоги там прогремели взрывы. Враг выпустил по городу 4 ракеты "Калибр". Погиб один человек, есть пострадавшие. Также повреждены десятки зданий.

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