Все вражеские цели над Киевщиной уничтожены.

В Украинке Киевской области во время массированного ракетного удара РФ в пятницу утром, 28 апреля, обломки ракеты попали в многоэтажку.

Как сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, пострадала девочка, ее доставили в "Охматдет":

"К сожалению, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5: 30. пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет".

Глава Киевской ОВА добавил, что все соответствующие службы работают на месте. Людям оказывается необходимая помощь.

Массированная ракетная атака России утром 28 апреля

Российская Федерация утром в пятницу, 28 апреля, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть погибшие.

Так, в Умани Черкасской области есть попадание в многоэтажку, по состоянию на сейчас известно о трех погибших и 8 травмированных.

В Днепре в результате атаки РФ разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. Кроме того, в городе ракета разрушила и здание частного предприятия, там возник пожар.

Всего украинские силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555, а также 2 дрона разведки.

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