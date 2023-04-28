Ракеты были выпущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

28 апреля около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня", - сообщили подробности в ВСУ.

Там отметили, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушное командование "Центр", оперативное командование "Восток" и воздушное командование "Юг".

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Атака россиян 28 апреля

Сегодня утром по всей территории Украины раздавалась воздушная тревога. Позже стало известно, что две ракеты упали в городе Умань Черкасской области. Попадания произошли в жилую многоэтажку и склад. Сейчас известно, что в результате удара в Умани погибли три человека. Также ПВО работала над Киевщиной. Также известно о попадании в Днепре. Сейчас известно, что там погибли два человека, есть раненые.

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