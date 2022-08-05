На шестом месяце полномасштабного вторжения Россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хайам".
Об этом сообщает The Washington Post.
Спутник будет запущен 9 августа с космодрома "Байконур" с помощью ракеты "Союз".
Иран планирует использовать его для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ согласилась построить для "Хайама" систему "Канопус-V" – она будет оснащена камерой высокого разрешения, которая позволит Тегерану практически непрерывно следить за важными объектами в Иране и Персидском заливе.
По информации издания, Россия сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или дольше.
Западные представители силовых ведомств отметили, что камера спутника имеет разрешение 1,2 метра, что существенно расширяет возможности Ирана, в частности из-за возможности "поручить" новому спутнику вести непрерывный контроль за выбранными местами, отмечают официальные лица.
Война в Украине и спутники:
Спутники Илона Маска Starlink помогают Украине в войне.
12 июля 2022 года Совет Европейского комического агентства (ESA) решил прекратить сотрудничество с российским космическим агентством "Роскосмос".
19 июля 2022 года появилась информация о том, что США запустят 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет.
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