Спутники для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи начнут запускать в апреле 2025 года.

США запустят 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Спутники для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи начнут запускать в апреле 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Так, 18 июля Агентство космического развития (SDA) составили прототипы двух соглашений с командами под руководством L3Harris Technologies, Inc. из Мельбурна, штат Флорида, и Northrop Grumman Strategic Space Systems из Редондо-Бич, Калифорния. Они создадут по два самолета с 7 космическими аппаратами на каждое судно - 14 спутников от каждого исполнителя.

В общей сложности планируется, что в четырех самолетах будет 28 спутников для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи. На осуществление этого проекта США готовы потратить более 1,3 миллиарда долларов.

"Эти прототипы будут обеспечивать глобальную и постоянную индикацию, обнаружение, предупреждение, отслеживание и идентификацию обычных и перспективных ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракетные системы", - отметили в Минобороны США.

Отмечается, что запуск спутников станет важным шагом на пути к созданию национальной оборонной космической архитектуры. Процесс запуска начнется в апреле 2025 года, планируют в SDA.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ESA полностью прекратило с Россией сотрудничество по исследованию Марса.

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