Россияне будут учитывать размещение зенитно-ракетных комплексов, высчитывая "слабые места" в ПВО.

Для подготовки к новому массированному ракетному удару России понадобится несколько дней.

Как сообщил во время брифинга 6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подготовка включает программирование маршрута ракет и сбор разведданных различного характера.

Также россияне будут учитывать размещение зенитно-ракетных комплексов, высчитывая "слабые места" в ПВО.

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"Сколько времени надо, чтобы подготовиться к новому удару? Речь идет не об одном дне, речь может идти о нескольких днях. Программируется маршрут ракет, собираются разведданные различного характера. Так же они собирают данные по размещению наших ЗРК – где они находятся, как их обойти, слабые места в системе ПВО. Это все обобщается и предпринимаются все эти меры. Тогда уже они определяют, как могут наносить ракетный удар", – отметил он.

Игнат подчеркнул, что массированный удар по Украине 5 декабря был заранее подготовлен россиянами.

"Даже если вчера был этот удар массированный. Понятно, что это не было спонтанное решение после какого-то "хлопка", это готовилось заранее", – отметил спикер ВВС.

Накануне Игнат назвал две причины, по которым Россия может ударить по Украине сегодня, 6 декабря: "Во-первых, праздник (День ВСУ, — УНИАН.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили".

Ракетный массированный удар по Украине 5 декабря

Русские войска нанесли удар по ряду украинских городов в понедельник, 5 декабря. Украинской ПВО удалось сбить более 60 ракет из выпущенных 70.

В связи с атакой российских террористов энергетики вновь ввели аварийные отключения электричества. Крупнейшее пострадала Одесская область: тысячи горожан там остались без света, воды и тепла.

В "Укрэнерго" подтвердили, что некоторые ракеты оккупантов попали в объекты энергетики.

Массированный удар совпал с загадочной атакой на российские аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях России. Подтверждено повреждение самолетов, которые планировали участвовать в массированном ударе.

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