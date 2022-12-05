В случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения.

По состоянию на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украина остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго" всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. На утро понедельника, 5 декабря, диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии.

Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым снижением температуры почти по всей стране.

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"Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго", - говорится в сообщении.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины управляет энергетик.

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