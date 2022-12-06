Украинцев призвали постоянно помнить о ракетной угрозе со стороны РФ и не паниковать, а подготовиться к этому и верить в ВСУ.

Спустя день после масштабной атаки на Украину, 6 декабря, Россия может нанести новый ракетный удар. На это у рашистов есть две "причины". Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Суспильне":

"Могут повторить сегодня. Во — первых, праздник (День ВСУ, - УНИАН.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили".

Он призвал украинцев постоянно помнить о ракетной угрозе со стороны РФ и не паниковать, а подготовиться к этому и верить в ВСУ.

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Игнат напомнил, что 5 декабря украинские защитники уничтожили более 60 российских ракет, но Украине все равно до сих пор нужны средства защиты от угроз с воздуха.

"Рассчитываем на поддержку наших партнеров, которые поставляют нам понемногу такие нужные и такие современные средства воздушной обороны — это и Gepard немецкий, и IRIS-T, и NASAMS. Таких систем надо нам побольше, чтобы мы действительно защитили и усилили имеющиеся системы ПВО, основу которой сегодня все-таки составляют еще советские комплексы Бук-М1, С-300", — отметил представитель командования Воздушных Сил ВСУ.

Ракетная атака на Украину 5 декабря 2022

В понедельник, 5 декабря 2022 года, Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по украинским городам.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго"подтвердили попадание российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

Зеленский заявил, что из-за новой массированной ракетной атаки России в Украине было больше всего отключений в семи областях – Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Президент Украины добавил, что ПВО большинство ракет сбили, энергетики начали восстанавливать свет.

Утром 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 и "Калибр". При этом сказано, что в целом более 60 ракет оккупантов уничтожены подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

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