Россия изготовила некоторые крылатые ракеты, которые ударили по Украине 23 ноября, через несколько месяцев после ужесточения западных санкций.
Как пишет The New York Times, эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября.
Согласно отчету Conflict Armament Research, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая была завершена после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии.
По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.
В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было построено с использованием западных полупроводников.
В статье также говорится, что российские оружейники уже перешли на "военные рельсы".
Тем не менее неясно, исчерпала ли Россия свой запас крылатых ракет. Оккупанты используют в бою старые боеприпасы, потому что они составляют большую часть арсеналов РФ.
Санкции против России и дефицит ракет – что известно
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ужесточил санкции против России, направленные, прежде всего, на "подрыв" мощностей военно-промышленный комплекс РФ.
Тем не менее отчет RUSI в августе показал, что РФ все еще широко использует в производстве вооружения западные технологии.
До 24 февраля и уже после оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей Россия в обход санкций закупала у европейских компаний товары "двойного назначения".
В США констатировали, что Россия прибегла к извлечению микрочипов из посудомоечных машин и холодильников. Хотя Вашингтон и утверждал, что Москва испытывает дефицит высокотехнологичных чипов.