Россия нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, либо у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Россия изготовила некоторые крылатые ракеты, которые ударили по Украине 23 ноября, через несколько месяцев после ужесточения западных санкций.

Как пишет The New York Times, эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября.

Согласно отчету Conflict Armament Research, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая была завершена после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии.

Видео дня

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было построено с использованием западных полупроводников.

В статье также говорится, что российские оружейники уже перешли на "военные рельсы".

Тем не менее неясно, исчерпала ли Россия свой запас крылатых ракет. Оккупанты используют в бою старые боеприпасы, потому что они составляют большую часть арсеналов РФ.

Санкции против России и дефицит ракет – что известно

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ужесточил санкции против России, направленные, прежде всего, на "подрыв" мощностей военно-промышленный комплекс РФ.

Тем не менее отчет RUSI в августе показал, что РФ все еще широко использует в производстве вооружения западные технологии.

До 24 февраля и уже после оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей Россия в обход санкций закупала у европейских компаний товары "двойного назначения".

В США констатировали, что Россия прибегла к извлечению микрочипов из посудомоечных машин и холодильников. Хотя Вашингтон и утверждал, что Москва испытывает дефицит высокотехнологичных чипов.

Вас также могут заинтересовать новости: