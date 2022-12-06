Мэр города отметил, что все работники ДТЭК, водоканала и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

После ракетной атаки в Одессе отсутствует электроэнергия, из-за чего остановлено водоснабжение, электротранспорт и работа котельных.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в своем видеообращении к жителям города, что обнародовано Telegram-каналом "Одесса. Официально". По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшее время, подвоз воды во все районы города будет осуществляться специализированными машинами.

"Враг в очередной раз совершил удар по критической инфраструктуре. Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП "Теплоснабжение города Одесса". Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода", - сказал он.

Видео дня

Мэр отметил, что сейчас в Одессе работает оперативный штаб. Все работники ДТЭК, Инфоксводоканала и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Труханов напомнил, что в городе есть Пункты Несокрушимости, где можно согреться и подзарядить гаджеты. По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая.

Обстрел Украины 5 декабря

Как сообщал УНИАН, вчера РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Сообщалось о попадании ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В НЭК "Укрэнерго" информировали, что во всех областях Украины после ракетной атаки введены аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, в результате массированной ракетной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков.

Аварийные ограничения энергоснабжения будут происходить, пока эти энергоблоки будут набирать мощность. На восстановление генерации нужно 1-2 дня.

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