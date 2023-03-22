Действия России имеют признаки геноцида.

В осуществлении депортации украинских детей на территорию Российской Федерации участвует большое количество людей.

Среди них представители местной власти в разных регионах России, которые принимают таких детей. Об этом сообщила DW уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

"Все видеодоказательства, которые покидают представители государственной власти РФ, документируются офисом генпрокурора Украины и передаются следователям МУС. Поэтому, я думаю, этот список будет расширяться. Выдача ордера на арест Путина и Беловой - историческое событие и первый шаг к признанию геноцида украинского народа из-за похищения детей", - подчеркнула она.

Видео дня

Герасимчук напомнила, что в соответствии с положениями статьи второй Конвенции о предотвращении преступления геноцида 1948 года, статьи шестой Римского устава Международного уголовного суда и статьи 442 Уголовного кодекса Украины, насильственная передача детей из одной группы в другую с целью уничтожения национальной, этнической или расовой группы - это составляющая преступления геноцида.

Депортация украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, пока известно о похищение почти 14 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Герасимчук заявляла, что Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них россиян. Таким образом агрессор хочет пополнить свою нацию за счет украинских детей. Для этого даже проводится медицинский осмотр для отбора самых здоровых.

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