Сейчас существует пять сценариев, по которым Россия депортирует украинских детей.

Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них россиян.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что действия страны-агрессора свидетельствуют о том, что возвращать детей Украине она не планирует, пишет DW.

"РФ ускорила процедуры усыновления и смены гражданства, предоставляет бесплатное обучение для детей из Украины. Более того, россияне осуществляют отбор детей, проводя так называемые медицинские осмотры, на которых делят детей по категориям. То есть они хотят отобрать самых здоровых и пополнить свою нацию за счет украинских детей", - отметила Герасимчук.

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По ее словам, оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения имели четкий план, что делать с украинскими детьми. Его реализация началась еще после попытки аннексии полуострова Крым в 2014 году.

"Россияне меняли гражданство детей и создали так называемый "поезд надежды", которым граждане РФ добирались до Крыма для незаконного усыновления детей. Сейчас же Россия имеет по меньшей мере пять сценариев похищения детей. К такому выводу мы пришли после анализа пути 308 детей, которых удалось вернуть родителям на подконтрольной территории Украины", - добавила уполномоченная.

Сценарии изъятия украинских детей

Первый вариант предполагает разлучение детей с семьей во время так называемой фильтрации. В этом случае родителей безосновательно задерживают, а детей просто забирают. Была ситуация, когда отца троих детей задержали на три месяца, а его детей вывезли в РФ. Украине удалось вернуть их обратно в семью.

"При втором сценарии россияне убивают родителей, а потом забирают детей. Во время третьего сценария детей забирают непосредственно из биологической семьи. Иногда это получается путем лишения родительских прав. Обычно такую меру применяют к "неудобным родителям", которые не хотят сотрудничать с оккупационными властями", - рассказала Герасимчук.

Согласно четвертому варианту, россияне не дают Украине забрать детей из учреждений институционального ухода, которые попали под оккупацию. Ни разу Россия не согласовывала гуманитарных коридоров для вывоза этих маленьких украинцев. Вместо этого их похищают. Таким образом оккупанты вывезли детей из четырех заведений, но из двух из них Украина смогла вернуть.

Вместо этого их похищают. С начала полномасштабного вторжения похищены дети из четырех заведений, но из двух мы смогли их вернуть.

"Последний, пятый, сценарий, наиболее распространенный. Сначала россияне создают непригодные для проживания детей условия на оккупированных территориях. А потом предлагают родителям отдать ребенка на якобы оздоровление в лагеря отдыха в РФ. Из этого лагеря дети не возвращаются, их перемещают без согласования родителей. Некоторые дети, которых нам удалось вернуть, находились в таких лагерях более года", - подытожила она.

Депортация украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре власти РФ начала открыто рекламировать принудительное усыновление украинских детей. Там заявили, что только оккупированных территорий Донбасса они вывезли более 150 тысяч малышей.

Пропагандой незаконного усыновления похищенных детей занималась детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, усыновившая мальчика из Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин публично расхваливает эту практику.

Сейчас Украине известно о похищении почти 14 тысяч детей. При поддержке США был опубликован отчет о депортации и политическое перевоспитание украинских детей. Там указывается о по меньшей мере 6 тысяч похищенных малышей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

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