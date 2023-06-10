Украина дипломатически давит и побуждает мир, чтобы международные организации, международная поддержка были и на захваченной части Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские террористы делают все, что жертв через подрыв Каховской ГЭС на оккупированной Херсонщине было как можно больше.

Украина дипломатически давит и побуждает мир, чтобы международные организации, Международная поддержка были и на захваченной части Херсонщины, сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС", - отметил он.

Президент подчеркнул, что террористы подпитываются слабостью и равнодушием мира, когда международные организации даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, а некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали очередное российское преступление. Зеленский считает, что такое равнодушие поощряет российских террористов.

"И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Жмем и побуждаем, чтобы все же международные организации, международная поддержка была на той части Херсонщины, где сейчас оккупанты", - сказал он.

По словам главы государства, сейчас с подконтрольной Украине территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более 3 тысяч человек.

"На оккупированной территории лишь на некоторых участках удается помочь людям – российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше. Российские обстрелы продолжаются - даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей - Россия не оказывает...", - пояснил Зеленский.

По его мнению, за такие действия должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность России и российского руководства. Президент подчеркнул, что международные организации должны работать на оккупированных территориях, ведь "каждая жизнь важна – вся Херсонщина, весь юг".

"Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов на подконтрольной Украине Херсонщине и Николаевщине. Кроме того, под водой оказались и оккупированная часть Херсонщины.

Без вести пропавшими в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются 27 человек. В Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 – на подконтрольной Украине территории и 14 – на временно оккупированной.

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