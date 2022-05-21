Из страны ушли или существенно ограничили бизнес около 400 иностранных компаний.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО обнародовали очередной дайджест опровержений фейков роспропаганды. На этот раз россиян пытаются заверить, что якобы иностранные компании продолжают бизнес в стране-агрессорше.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Центра.

Так, в Кремле рассказывают, что иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ. Все сообщения основаны на предположениях, что иностранные компании пройдут ребрендинг или наладят "серые схемы" ввоза продукции, и привычные товары вернутся в магазины.

На самом деле международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство, – подчеркивают в Центре.

В то же время, отмечается, что аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, которые самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. Впрочем, о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.

А тем временем страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. Так, в Евросоюзе отдельные страны уже готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ

Между тем в Евросоюзе до сих пор пытаются согласовать шестой пакет санкций. Переговоры все еще продолжаются. Они идут тяжело, ведь ряд стран, зависимых от российской нефти, диктуют свои условия.

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